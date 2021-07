Pass sanitaire : avocate en droit du travail, Michèle Bauer analyse la mise en place de cette mesure

De nombreux employeurs se préparent à devoir composer avec l’extension du pass sanitaire en France. Michèle Bauer, avocate en droit du travail, décrypte cette nouvelle mesure dans le 23 heures de Franceinfo, vendredi 30 juillet. "Il y a des textes et ce qui m’étonne, c’est que ces textes, on les ignore complètement. On fait des annonces alors qu’on ne s’attache pas à la loi. Et donc le pass sanitaire, c’est une sorte de passeport pour entrer dans l’entreprise aujourd’hui", déclare-t-elle. Elle souligne que cela ne concernera "pas tous les salariés", mais ceux "qui travaillent dans les entreprises en particulier".

"Une situation inédite"

Si un salarié attrape le Covid-19 entre sa première et sa deuxième dose, il devra alors attendre deux mois avant d’avoir la seconde dose du vaccin. Michèle Bauer explique que d’ici là, la loi "dit qu’il faut montrer un pass sanitaire", donc il faudra que le salarié "se fasse tester relativement tous les jours pour montrer qu’il est négatif au Covid", sinon son employeur "est dans l’obligation de lui dire de cesser de travailler (…) et donc il ne sera pas rémunéré". Il y aura une "suspension du contrat de travail, donc il fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise, mais il ne sera plus payé. Donc on est dans une situation inédite où il n’aura même pas droit aux allocations chômage", affirme-t-elle.