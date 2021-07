Pass sanitaire : au musée du Louvre, les touristes doivent eux aussi montrer patte blanche

Les touristes étrangers sont logés à la même enseigne que les Français. Eux aussi doivent présenter un pass sanitaire pour pouvoir entrer dans les lieux rassemblant plus de 50 personnes. En tant que lieux culturels, les musées sont concernés. franceinfo s'est rendu au Louvre à Paris où les touristes s'adaptent aux nouvelles mesures sanitaires.

"Merci de présenter votre pass sanitaire", peut-on lire sur une pancarte à l'entrée du musée. Dans la file d'attente, pas d'embouteillage en vue. La plupart des touristes, étrangers pour beaucoup, ont les documents nécessaires. "Avec le pass sanitaire, nous nous sentons en sécurité, ma famille se sent en sécurité et nous pouvons profiter. C'est mieux pour nous", confie avec le sourire cette touriste américaine.

Les tests à répétition, "c'est assez pénible"

Cette touriste équatorienne en revanche, semble un peu perdue. "'C’est compliqué pour nous de savoir que nous devons être vaccinés pour entrer, reconnait-elle. "Certains ne le sont pas encore. Ils ont traversé l'océan pour venir jusqu'ici et ils ne peuvent pas entrer dans le musée."

Sans certificat vaccinal, un test négatif de moins de 48 heures suffit. Cette touriste italienne, qui n'a reçu qu'une dose de vaccin, s'est pliée à l'exercice. "J'ai fait un test ce matin, c'est assez pénible, confie-t-elle. En passer par là, faire un test toutes les 48 heures, c'est un peu trop pour moi." D'autant que pour les étrangers ce n'est pas gratuit : "25 euros", précise-t-elle.

L'afflux de touristes dans les pharmacies

Parmi les touristes que nous avons rencontrés, un groupe de Hollandais dont deux n'ont ni certificat vaccinal, ni test récent. Tout le groupe se dirige donc vers une pharmacie proche du musée. Une jeune touriste brésilienne se renseigne sur le prix du test. "Ma mère et mon amie ont fait un test et je pensais qu'il était valide pour 72 heures, mais en fait ce n'est que pour 48 heures, explique-t-elle. Cette nouvelle règle nous gâche un peu nos vacances ... En plus ma mère est vaccinée mais ce n'est pas accepté ici parce que c'est un certificat brésilien." Dans cette officine tout proche du Louvre, une centaine de prélèvements sont effectués chaque jour.