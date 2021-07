DIRECT. Pass sanitaire : les débats sur le projet de loi reprennent à l'Assemblée nationale

Ce qu'il faut savoir

Encore 900 amendements, des oppositions qui ne lâchent rien, une majorité traversée de questionnements... L'Assemblée nationale reprend jeudi 22 juillet l'examen du projet de loi sanitaire, qui prévoit notamment l'extension de l'usage du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire pour les soignants. Les premiers échanges, mercredi, ont été souvent électriques. "Qu'on avance, de grâce", a ainsi plaidé à plusieurs reprises le ministre de la Santé, Olivier Véran, alors que le projet de loi nécessite une adoption express d'ici la fin du week-end face à la pression du variant Delta du Covid-19. Suivez notre direct.

Seulement 100 amendements examinés. L'ordre du jour a été modifié pour que les débats reprennent toute la journée de jeudi, retardant la navette avec le Sénat. La seule modification validée mercredi soir par les députés a été de préciser que le pass sanitaire pour les déplacements internationaux ne sera demandé qu'aux plus de 12 ans.

Les oppositions remontées. Dans un hémicycle bien fourni, les oppositions ont soufflé le chaud et le froid. Les socialistes rejettent le pass et préfèrent une "vaccination obligatoire" des majeurs contre le Covid-19 "d'ici au 1er octobre". Les députés Les Républicains réclament de la "souplesse", avec des amendes réduites et une dérogation pour ceux qui ont reçu une première dose de vaccin. Les Communistes et Insoumis s'orientent vers un vote global contre le projet de loi, dénonçant des "atteintes" aux libertés individuelles.

Le Conseil constitutionnel à l'affût. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel après l'adoption par le Parlement du projet de loi sanitaire.

Le pass sanitaire en vigueur depuis mercredi dans les lieux de culture et de loisirs. Le pass sanitaire devient obligatoire pour aller au cinéma, au musée ou dans les établissements sportifs pouvant accueillir plus de 50 personnes. Il faut donc désormais présenter une preuve de vaccination, un test Covid-19 négatif ou une preuve de rétablissement pour accéder à certains établissements.