OnVousRépond : pass sanitaire, vaccins, prise de rendez-vous… Nos réponses à 10 questions après les annonces d'Emmanuel Macron

Après l'allocution présidentielle, le gouvernement a apporté des précisions concernant les conditions dans lesquelles le pass sanitaire va être exigé pour accéder à un certain nombre de lieux et d'activités.

Faudra-t-il avoir reçu deux doses pour prendre le train ? Les enfants non-vaccinés pourront-ils voyager avec leurs parents ? Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'une obligation vaccinale pour les soignants et l'élargissement du recours au pass sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, lundi 12 juillet. Depuis, vous êtes nombreux à vous interroger sur la manière dont ce dispositif va s'appliquer. Franceinfo répond aux questions les plus fréquemment posées dans le live avec le hashtag #OnVousRépond.

1 Les mineurs sont-ils concernés par le pass sanitaire ?

Oui, les enfants de plus de 12 ans sont effectivement concernés par le pass sanitaire au même titre que les adultes. Cependant, Gabriel Attal promet de la "souplesse" dans la mise en œuvre de ce dispositif, afin de ne pas créer de difficultés pour les familles cet été. Les enfants de moins de 12 ans ne sont en revanche pas concernés. Aucune démarche particulière n'est nécessaire dans ce cas.

2 A quel moment la vaccination est-elle recevable pour le pass sanitaire ?

Il faut prouver un schéma vaccinal complet et prendre en compte le délai nécessaire post-injections. Pour que le pass sanitaire soit valable, il faut donc attendre deux semaines après la deuxième dose pour les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca et quatre semaines pour le vaccin de Janssen.

3 Qu'en est-il pour les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner (malades du Covid-19 récents, femmes enceintes...) ?

Les malades récents peuvent présenter une preuve de rétablissement (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner à partir du second trimestre de grossesse. Aucune précision n'a pour le moment été communiquée au sujet des trois premiers mois de grossesse.

4 Pour obtenir un pass sanitaire via un test négatif, doit-on obligatoirement avoir recours à un test PCR ?

Les tests antigéniques négatifs sont également acceptés. Comme les tests PCR, ils doivent avoir été réalisés moins de 48 heures auparavant, précise le site du gouvernement. Le QR code servant de pass sanitaire sera délivré au moment du résultat du test, en version papier ou numérique, à la convenance de la personne testée. Les autotests, en revanche, ne permettent pas d'obtenir un pass sanitaire.

5 Faut-il un pass sanitaire pour aller dans un camping ?

"Sur les campings, le pass sanitaire n'est pas exigé", a fait savoir Gabriel Attal lors d'un point presse mardi. "Mais si vous avez un restaurant qui accueille du public dans ces lieux, le pass sanitaire y est exigé", comme dans les autres restaurants, souligne-t-il.

6 Tous les trains seront-ils concernés par le pass sanitaire ?

Un pass sanitaire sera réclamé pour les "trajets longue distance". Interrogé par franceinfo, le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari a apporté des précisions. Cela concerne les TGV et les Intercités, les cars interrégionaux et tous les vols intérieurs (qui s'ajoutent aux vols vers l'étranger). Les TER, les Transiliens, les bus et les transports urbains ne sont pas concernés.

7 Les supermarchés font-ils partie des "centres commerciaux" ?

Le pass sanitaire, indispensable pour entrer dans un centre commercial, devra-t-il aussi être présenté à l'entrée des supermarchés ? A priori, non. La question doit encore être précisée dans le cadre du projet de loi. Le pass sanitaire sera réclamé dans les "grands centres" mais pas dans les "supermarchés", a déclaré le ministre Olivier Véran sur BFMTV. Bruno Le Maire recevra mardi après-midi les responsables des centres commerciaux pour savoir quelles sont les enseignes concernées par le pass sanitaire, a affirmé Gabriel Attal. Une communication est attendue dans "les prochaines heures".

8 Faudra-t-il un pass sanitaire dans les cafés et restaurants ?

Oui, à partir du 1er août, le pass sanitaire sera également demandé dans les cafés et les restaurants, y compris pour accéder aux terrasses des établissements. "C'est l'établissement qui est concerné, que ce soit la terrasse ou la salle à l'intérieur", a insisté Gabriel Attal sur BFMTV. "Sur une terrasse, il faut s'assurer de respecter les distances", a ajouté la ministre du Travail Elisabeth Borne, sur LCI. "Et il appartiendra aux restaurateurs de vérifier que les clients ont bien le pass sanitaire."

9 Quelles règles s'appliquent pour ceux qui travaillent dans un lieu dont l'accès est conditionné au pass sanitaire ?

Le personnel des restaurants, cafés, centres commerciaux et des lieux culturels seront eux aussi soumis à la présentation d'un pass sanitaire. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a déclaré sur Europe 1 qu'il serait "incompréhensible" de ne pas leur demander d'appliquer une mesure imposée aux clients. Cependant, il a précisé lors d'un point presse que des assouplissements auraient lieu : "Nous allons chercher à faire preuve de souplesse dans la manière dont le pass sanitaire s'appliquera pour ces salariés."

10 Les policiers et les militaires sont-ils concernés par l'obligation vaccinale ?

Les pompiers (professionnels et bénévoles) sont bien concernés par l'obligation vaccinale à compter du 15 septembre, confirme le ministère de la Santé à franceinfo. Les policiers et les militaires, eux, ne figurent pas dans la liste des professionnels concernés. Cette dernière comprend notamment le personnel, soignant ou non, des établissements de santé, les transporteurs sanitaires, les professionnels de santé libéraux, les services de santé au travail... Vous pouvez retrouver la liste complète des professions concernées dans notre article à ce sujet.