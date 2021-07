Ce qu'il faut savoir sur le pass sanitaire, bientôt exigé dans les cinémas, les restaurants, les trains ou encore les hôpitaux

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé l'extension prochaine du pass sanitaire aux lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes, puis aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains et établissements médicaux. Franceinfo fait le point sur cet outil.

Un document désormais incontournable. Lors de son allocution, lundi 12 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'extension du pass sanitaire à de nombreux établissements et lieux accueillant du public, comme les restaurants et les trains, afin de lutter contre la progression du Covid-19, notamment liée à la diffusion du variant Delta du coronavirus.

Actuellement, ce pass est nécessaire pour se rendre dans les lieux accueillant plus de 1 000 personnes, comme les stades. Le gouvernement espère, en élargissant son usage, pousser les Français à se faire vacciner. Si vous êtes perdu, franceinfo fait le point sur ce dispositif et vous explique comment vous pouvez vous l'obtenir.

1 En quoi consiste-t-il ?

Il s'agit d'un document attestant qu'une personne a été vaccinée, négative au Covid-19 ou rétablie de la maladie. Il permet d'accéder à certains lieux et, en ces temps de vacances scolaires, de voyager hors de France (selon les conditions d'entrées de chaque pays).

Parmi les preuves acceptées pour l'obtenir : un certificat de vaccination. Concrètement, les personnes doivent prouver qu'elles disposent d'un schéma vaccinal complet ainsi que du délai nécessaire post-injection. Pour rappel, il faut ainsi attendre deux semaines après la deuxième dose pour les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca et quatre semaines pour le vaccin de Janssen, pour que le pass sanitaire soit valable. Pour les personnes ayant déjà été contaminées et n'ayant donc besoin que d'une seule dose de vaccin, deux semaines d'attente sont nécessaires après l'injection pour que le pass sanitaire soit valide.

La vaccination n'est pas le seul sésame pour obtenir ce pass. Les autres preuves acceptées sont un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou bien le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois, précise le site du gouvernement.

2 Où peut-on le trouver ?

Le pass sanitaire peut se présenter en version numérique (via un QR code obtenu sur l'application TousAntiCovid, que vous pouvez télécharger ici) ou en version papier (délivré par le lieu où le test, ou la vaccination, a été effectué).

Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent également récupérer leur attestation de vaccination sur le "portail patient" de l'assurance maladie. Le QR code présent sur ce document permet d'importer et de stocker les résultats dans l'application TousAntiCovid.

A noter que les résultats des tests PCR et antigéniques peuvent également être retrouvés sur le portail SI-DEP et être importés dans l'application TousAntiCovid.

3 Dans quels lieux est-il nécessaire ?

• Aujourd'hui. Le pass sanitaire est actuellement demandé aux spectateurs de certains concerts ou des visiteurs de lieux culturels rassemblant plus de 1 000 personnes. Il est également nécessaire pour voyager en dehors des frontières françaises. Depuis le 1er juillet, l'Union européenne a créé un certificat sanitaire européen, afin d'harmoniser les pass en vigueur dans les Etats membres pour faciliter les déplacements dans l'UE.

• A partir du 21 juillet. Le pass sanitaire sera étendu aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, a déclaré le président. Concrètement, toutes les personnes de plus de 12 ans devront avoir été vaccinées ou présenter un test négatif récent pour accéder à un spectacle, un parc d'attraction, un concert ou un festival. Cela inclut les cinémas et théâtres, selon les informations obtenues par franceinfo auprès de l'Elysée.

• A partir de début août. "Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, restaurants, ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux et dans les transports longue distance" comme les avions, ainsi que "les trains et cars pour les longs trajets", a également déclaré Emmanuel Macron. Cette règle concernera les clients ou usagers et les salariés de ces structures. Elle doit toutefois être votée, dans un projet de loi qui sera soumis au Parlement, réuni "en session extraordinaire à partir du 21 juillet", a annoncé le chef de l'Etat.