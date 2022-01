OnVousRépond : nos réponses à vos questions après les annonces du gouvernement sur la levée des restrictions contre le Covid-19

Protocole sanitaire à l'école, pass vaccinal, jauge dans les stades... Après la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran, jeudi soir, franceinfo répond à vos nombreuses questions.

Un allégement progressif des restrictions. Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, a détaillé le calendrier de levée des mesures sanitaires, lors d'une conférence de presse, jeudi 20 janvier. Outre la fin de l'obligation du télétravail, qui reste néanmoins recommandé, et celle du port du masque en extérieur le 2 février, le gouvernement a aussi ouvert la possibilité, pour les adolescents de 12 à 17 ans, d'effectuer la dose de rappel vaccinal, à partir du lundi 24 janvier. Le même jour, le pass vaccinal deviendra obligatoire, après sa validation presque totale par le Conseil constitutionnel, vendredi.

Au lendemain de ces annonces, franceinfo a répondu aux questions que vous nous avez posées dans notre live.

Le télétravail est-il toujours obligatoire ?

Pour l'instant, la règle en vigueur veut que les salariés effectuent au moins trois jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible. Jean Castex a cependant annoncé, jeudi, que cette obligation prendrait fin le 2 février. Mais le travail à distance restera recommandé.

A partir de quand le protocole sanitaire sera-t-il allégé dans les écoles ?

Le gouvernement a annoncé que le protocole sanitaire qui s'applique dans les établissements scolaires serait "probablement" allégé après les vacances d'hiver (du 5 février au 6 mars, selon les zones). Le port du masque à l'école primaire pourrait notamment ne plus être obligatoire pour les enfants, a expliqué le Premier ministre. Ces décisions seront toutefois soumises à la validation des autorités sanitaires, toujours selon Jean Castex.

Un stade est-il considéré comme un lieu d'extérieur, où les masques ne seront plus obligatoires dès le 2 février ?

Les stades sont actuellement soumis à des restrictions, notamment à une jauge de 5 000 spectateurs. Jean Castex a annoncé que la limite du nombre de spectateurs serait levée le 2 février. Mais le port du masque continuera à y être obligatoire.

Quelle est la différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, qui entre en vigueur lundi ?

La différence principale entre le pass vaccinal (qui entre en vigueur ce lundi 24 janvier) et le pass sanitaire est la suivante : pour obtenir un pass vaccinal, il faut avoir un schéma vaccinal complet ainsi qu'une dose de rappel (pour les plus de 18 ans), ou avoir été infecté par le Covid-19 dans les six derniers mois, ou disposer d'un certificat de contre-indication. Les tests ne permettent pas d'obtenir ce pass vaccinal. Alors que pour le pass sanitaire, jusqu'à présent, un test PCR ou antigénique négatifs de moins de 24 heures étaient utilisables.

Comment obtenir son nouveau pass vaccinal ?

Comme l'expliquait le cabinet de Cédric O, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, dans un article de RTL, vous n'aurez rien à faire : les certificats de vaccination déjà enregistrés dans l'application TousAntiCovid ne changeront pas et seront acceptés dans le cadre du pass vaccinal. Par ailleurs, l'application TAC Vérif, utilisée notamment par les professionnels de la restauration pour vérifier la validité du pass sanitaire et du pass vaccinal, n'acceptera plus les certificats de tests négatifs à partir de lundi.

En cas de retard pour faire ma dose de rappel, est-ce que je bénéficierai encore du pass vaccinal ?

Non. A compter du 15 février 2022, il faudra effectuer sa dose de rappel quatre mois après la dernière injection, sinon votre pass vaccinal sera désactivé. En cas d'infection par le Covid-19 avant votre dose de rappel, vous pourrez en revanche obtenir un certificat de rétablissement, qui est valide durant six mois.