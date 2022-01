Covid-19 : le pass vaccinal entrera en vigueur lundi 24 janvier, pour les plus de 16 ans

Son instauration reste suspendue à une décision vendredi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs de l'opposition.

Le pass vaccinal, succédant au pass sanitaire pour les personnes d'au moins 16 ans, entrera en vigueur à partir du lundi 24 janvier, a annoncé jeudi 20 janvier Jean Castex lors d'une conférence de presse.

Ce pass servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux. Seuls "les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite ou autres établissements médico-sociaux pourront rester accessibles avec un test, comme c'est déjà le cas aujourd'hui", a détaillé Jean Castex.

Une possibilité d'en bénéficier dès la première dose

"Ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février" pourront bénéficier d'un pass vaccinal valide "à deux conditions" : "bien faire leur deuxième dose un mois plus tard et dans l'intervalle, justifier également d'un test négatif de moins de 24 heures", a ajouté Jean Castex.

L'instauration du pass vaccinal qui devrait permettre de "lever la plupart des restrictions prises" selon le Premier ministre, reste suspendue à une décision vendredi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs de l'opposition.