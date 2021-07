Obligation vaccinale des soignants : "Je préférerais que ce soit une libre adhésion", regrette la ministre déléguée chargée de l’Autonomie

"Je ne pense pas qu’on puisse éviter" l’obligation vaccinale pour les soignants "si la montée en charge n’est pas suffisamment puissante avant le mois de septembre", a regretté Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, lundi 5 juillet sur franceinfo, alors "que nous essayons d’anticiper, pour éviter une quatrième vague" à cause du variant Delta.

Brigitte Bourguignon assure également que la couverture vaccinale des soignants pourrait être exigée par les familles des résidents d’Ehpad, "qui n’accepteraient plus que leurs parents soient touchés par des personnes qui ne sont pas vaccinées". Selon elle, "si on a su protéger autant les résidents qu’on aime tant, on va aussi jusqu’à se faire vacciner". D’autant "qu’il y a déjà une obligation vaccinale sur certains vaccins en France pour le personnel soignant, et que personne n’en fait état. Donc je crois qu’il faut simplement rappeler que c’est un vaccin supplémentaire qu’on demande aux soignants d’avoir", affirme la ministre.

Brigitte Bourguignon assure cependant privilégier "le dialogue", notamment avec les partenaires sociaux. "Nous avons eu, dès le mois de février, des concertations très régulières avec la Fédération des Ehpad, et j’avais fait intervenir par deux fois le professeur Alain Fischer [le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid], pour sensibiliser les personnels. Il reste cette place au dialogue", conclut-elle.