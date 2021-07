Les maires demandent à l'État des remboursements de la campagne vaccinale

Pendant la crise, les communes ont fait pression pour ouvrir des centres de vaccination. Mais aujourd'hui, la note est salée, et les élus veulent être remboursés.

La facture de la vaccination devient trop lourde. A Vitry-le-François, dans la Marne, la commune a engagé 250 000 euros dans son centre de vaccination. Chaque jour, 300 injections y sont effectuées. Si le centre tourne à plein régime, c'est grâce aux investissements humains et matériels (machines de désinfection, tentes, imprimantes) réalisés par la mairie. Une facture que ne digère pas Anna Reolon, 2e adjointe : "On a quand même rogné sur le budget de la culture". Face au désarroi de cette élue, le préfet du département Pierre N'Gahane n'entend pas payer "tous les frais, mais seulement les surcoûts".

Une facture de 6 milliards d’euros

Mêmes inquiétudes dans l'Aisne. À Laon, le centre de vaccination, ouvert en avril, est associé au centre hospitalier de la commune. "On ne sait pas encore comment seront compensés les coûts pour l'hôpital et pour la collectivité", s'interroge le maire (UDI) Eric Delhaye, qui veut interpeller le gouvernement sur la question des frais. Selon l’association des maires de France, la crise sanitaire pourrait coûter six milliards d’euros aux communes.