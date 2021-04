Italie : les soignants et les pharmaciens ont l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19

En Italie, la vaccination obligatoire contre le Covid-19 de tous les soignants et pharmaciens est entrée en vigueur, samedi 10 avril, par décret. "C’est la nouvelle doctrine du gouvernement italien, il faut savoir que 85% des professionnels de santé ont déjà été vaccinés, et que beaucoup sont d’accord pour le faire, mais il y a des réfractaires", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis Rome pour le journal de 23 Heures de franceinfo.

Congé sans solde ou mesure de licenciement

Ces réfractaires à la vaccination risquent d’être placés dans des fonctions où ils n’auront pas accès au public. Si un changement de poste n’est pas possible dans un hôpital ou une petite commune, ces soignants seront obligés de rester chez eux. "Ils devront prendre toutes leurs vacances, et si ça ne suffit pas, ils seront placés en congé sans solde, et enfin, le gouvernement prévoit même une mesure de licenciement", précise le journaliste.