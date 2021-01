"Il y a une forme d'urgence" : à Metz, l'hôpital submergé d'appels pour vacciner les plus de 75 ans contre le Covid-19

"Vous avez rendez-vous le mardi 19 janvier à 10h10 à l'hôpital de Bel-Air, d'accord ?" C'est l'ébullition au centre au centre hospitalier Metz-Thionville, jeudi 14 janvier. Depuis le début de la journée, les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19.

>> Suivez les dernières informations sur la campagne de vaccination contre le coronavirus dans notre direct

Six opérateurs répondent par téléphone à des dizaines d’appels. "C'est dur !", décrit un agent. "Vous voyez, là, ce sont des rendez-vous pour le 19. Le 18 c'est déjà plein." Pour prendre rendez-vous, il suffit de donner son âge et son numéro de téléphone, c'est rapide. Mais selon François Braun, chef du pôle urgence, il vaut mieux privilégier internet (trois plateformes ont été choisies par le gouvernement : Doctolib, Maiia et Keldoc) ou son médecin traitant.

"Envie d'être vaccinés le plus vite possible"

En dernier recours enfin, "si vous n'arrivez pas via ces deux solutions, si vous ne voyez pas votre médecin, vous n'arrivez pas à le joindre, vous n'avez pas d'ordinateur, que sais-je, à ce moment-là vous passez par la plateforme de rendez-vous téléphonique qui gère l'ensemble des centres de vaccination de Moselle", explique le médecin.

Pour l’instant, il n’y a pas encore de numéro national. Le site sante.fr, censé faciliter la prise de rendez-vous, connaît de gros problèmes. Marie-Odile Saillard est la directrice de l’hôpital : "Il y a une forme d'urgence, dans le sens où les gens ont envie d'être vaccinés le plus vite possible, pour être protégés le plus vite possible, c'est bien naturel. Et en même temps, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y aura des rendez-vous pour tout le monde." C'est sans doute le message le plus important à diffuser aujourd’hui. Il semble y avoir en fait chez certaines personnes âgées un empressement à se faire vacciner. Les effectifs seront doublés vendredi pour répondre à cette très forte demande.