Les inscriptions sur le site santé.fr pour se faire vacciner ne démarreront que vendredi

Les inscriptions en ligne pour les plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19 devaient débuter jeudi. Mais à la suite à d'un problème informatique, elles ne commenceront que vendredi matin.

"L'horaire précis d'ouverture du service de prise de rendez-vous en ligne pour la vaccination sera communiqué prochainement." Voilà le message que l'on pouvait lire sur le site santé.fr, jeudi 14 au matin. Avant que sur la page d'accueil du site, le message n'annonce que la prise de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 ne sera finaement possible qu'à partir de vendredi à 8 heures, "à condition d'être éligible". Avec en prime la capture d'écran d'une carte, non cliquable, des centres de vaccination.

Le site du gouvernement devait en principe permettre l'inscription, dès jeudi matin, à la vaccination contre le Covid-19 des 75 ans et plus à partir de lundi prochain. Il devait aussi répertorier la carte des centres de vaccination et les trois plateformes privées sélectionnées par l’État (Doctolib, Keldoc, Maiia) pour sélectionner l'heure de rendez-vous. Sauf que jeudi matin, il était impossible de s'y connecter : en raison d'un trop grand nombre de connections, le site est resté inaccessible avant de passer en maintenance.

C'est un nouveau couac informatique dans la gestion de crise du gouvernement. Le premier ministre Jean Castex, qui était en déplacement jeudi matin dans un centre de vaccination à Metz l'a affirmé : "la prise de rendez-vous pour la vaccination aux personnes de plus de 75 ans est bien ouverte".

VIDEO : en visite à Metz au @chr_metz_thion @JeanCASTEX prend les appels au centre de vaccination contre le Covid #Moselle #Castex https://t.co/NoYDJ7gVwL pic.twitter.com/InUXmHdaon — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 14, 2021

"Il a fallu y rentrer les données des centres de vaccinations", explique la Direction générale de la santé. "8 000 connections par seconde, le site n'a pas tenu", explique un pilier de la majorité qui préfère retourner le problème : "Cela démontre que les Français veulent se faire vacciner, c'est une bonne nouvelle". Cet élu relativise. Selon lui, "tout cela sera vite oublié." Le député LREM et médecin Jean-Francois Eliaou renchérit : "Il faut garder raison et ne pas considérer ça comme une catastrophe", tempère-t-il, tout en convenant "qu'une permanence du dysfonctionnement posera problème". Mais après les problèmes de connexion de l'application StopCovid, ce nouveau couac informatique est "emmerdant", déplore un autre député LREM.

Santé.fr donne donc désormais rendez-vous aux candidats à la vaccination demain matin : "Ouverture de la carte Vaccination Covid vendredi 15 janvier à 8h. La publication des centres de vaccination Covid-19 sur santé.fr aura lieu demain à 8h. Dès ce moment et à condition d'être éligible, vous pourrez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone dans le centre de votre choix", peut-on désormais lire sur le site.

Quant au numéro vert chargé de vous rediriger vers le centre de vaccination le plus proche, il sera dévoilé jeudi soir lors d'une conférence de presse, a indiqué la direction générale de la santé. La DGS qui invite à privilégier la prise de rendez-vous sur internet via le site santé.fr.