DIRECT. Covid-19 : le gouvernement va trancher sur une extension du couvre-feu dès 18 heures à l'ensemble du pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

Enfin, alors que Jean Castex tient une conférence de presse ce soir à 18 heures durant laquelle il devrait donner des précisions sur l'école, L'Union et L'Ardennais appellent à la sauver "à tout prix".











Le quotidien Libération, lui, se penche sur ces nouveaux variants, ces "envahisseurs" qui inquiètent tout le monde.







On démarre la revue de presse avec la vaccination qui entre dans une nouvelle phase aujourd'hui avec l'ouverture des inscriptions pour les 75 ans et plus. Selon Le Parisien, les Français se sont laissés convaincre. En région, Le Midi Libre ou L'Alsace font également leur une sur ce vaccin.



















: Selon l'OMS, le variant repéré initialement en Grande-Bretagne se trouve dans 50 pays et celui identifié en Afrique du Sud dans 20. Mais cette évaluation est probablement sous-estimée d'après elle. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se penche aujourd'hui sur ces nouveaux variants.

: Le couvre-feu est passé à 18 heures dans 25 départements. Cela nécessite forcément une adaptation de l'emploi du temps car pour les habitants déjà concernés, il faut donc avoir bouclé l'ensemble de ses activités (sport, courses...) à l'heure dite.

: "En raison des conditions météorologiques annoncées ce jeudi 14 janvier, le Premier ministre est contraint de reporter son déplacement à Nancy", indique un communiqué des services du Premier ministre. En revanche, le déplacement de Jean Castex à Metz (Moselle) ce matin est maintenu. Il vient assister au lancement de la prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans.

: Jean Castex est attendu au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville (Moselle) à 8h30 en compagnie d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie.

: On commence avec le traditionnel point sur l'actualité :



Jean Castex et cinq de ses ministres tiennent une conférence de presse à 18 heures aujourd'hui, pour annoncer de nouvelles mesures contre l'épidémie de Covid-19. Tout converge vers une généralisation du couvre-feu à 18 heures, partout sur le territoire.



#COVID_19 Plus de 247 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin en France, soit près de 60 000 de plus que la veille. Quelque 130 personnalités du monde du sport en activité, comme le nageur Florent Manaudou, le footballeur Olivier Giroud ou le décathlète Kevin Mayer, se sont engagés en faveur de la vaccination.





La Chambre des représentants ouvre la voie à un second procès en destitution de Donald Trump. "Personne n'est au-dessus de la loi", a affirmé sa présidente Nancy Pelosi.





La députée et ancienne ministre Marielle de Sarnez, figure du MoDem, est morte à l'âge de 69 ans. Des politiques de tous bords lui ont rendu hommage.