Handicap : les aides pour l'emploi efficaces selon le gouvernement

Les restrictions sanitaires pèsent sur tout le monde depuis 18 mois, "c'est indéniable", concède Sophie Cluzel. "Le vrai pass pour la liberté, c'est la vaccination. Il y a très peu de contre-indications à la vaccination. Le handicap n'empêche pas la vaccination, ce sont les allergies surtout. Il faut aller vers des personnes qui ont du mal à se déplacer. C'est pour ça qu'on a démultiplié les équipes mobiles pour aller vers les plus isolés", explique la secrétaire d'Etat en charge du handicap sur franceinfo mardi 27 juillet.

Plus de personnes handicapées dans les PME

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a reculé de 1,3%, le chômage baisse en France pour le second semestre consécutif. 85 millions d'euros d'aides à l'emploi sont prévus pour les situations de handicap dans le cadre du plan France Relance. "Le taux de chômage des personnes handicapées a baissé. Elles n'ont pas été la variable d'ajustement de la crise économique", se réjouit la ministre. "Pour autant, nous avons voulu donner un coup de pouce pour les TPE et PME. Elles reçoivent 4 000 euros pour tout CDD de plus de trois mois ou CDI signé. Nous sommes à plus de 16 000 contrats signés, dont 66% en CDI. Pour l'apprentissage, il y a 8 000 euros d'aides. Les apprentis en situation de handicap ont triplé", souligne Sophie Cluzel, qui se rendra à Tokyo le 20 août pour l'ouverture des Jeux paralympiques.