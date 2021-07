Eurozapping : fin de la quarantaine pour certains voyageurs au Royaume-Uni

La quarantaine ne sera plus obligatoire pour certains voyageurs se rendant au Royaume-Uni. En Italie, la campagne de vaccination contre le Covid-19 accélère.

Au Royaume-Uni, le protocole sanitaire change pour certains voyageurs. Les personnes complètement vaccinées contre le Covid-19 en provenance de l’Union européenne et des États-Unis n’auront plus à respecter une période de quarantaine. En revanche, cette mesure ne concerne pas la France en raison de la propagation du variant Delta dans le pays.

Accélération de la campagne de vaccination en Italie

En Italie, les autorités cherchent à accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le pays. Des unités mobiles sont réservées aux Italiens âgés de plus de 60 ans n’ayant pas encore été vaccinés. Une manière d’inciter cette tranche d’âge de la population à se faire vacciner : ils sont plus de deux millions, parmi les plus de 60 ans, à ne pas l’être.

La Norvège annonce le maintien temporaire de certaines restrictions. Face à une hausse des contaminations en raison de l’arrivée du variant Delta du Covid-19 dans le pays, les autorités ne veulent pas se déconfiner trop rapidement. Pour se protéger face au virus, la campagne de vaccination s’accélère : 63% de la population adulte a déjà reçu une première dose du vaccin.