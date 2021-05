Covid-19 : un pass sanitaire temporaire mis en place grâce à l'application TousAntiCovid

La campagne vaccinale s’accélère en France. De plus en plus d’habitants ont reçu une voire deux doses. Et, depuis lundi 3 mai, il est désormais possible de prouver que l’on a été vacciné en enregistrant une attestation sur l’application TousAntiCovid. À l'issue de sa vaccination, Didier Bongain, un patient sexagénaire, obtient un document certifiant qu'il s'est fait injecter un vaccin, en l'occurrence celui de Pfizer.

Une plus grande liberté pour voyager

L'homme a bien l’intention de garder la précieuse attestation sur lui. Cette dernière contient deux QR codes qui authentifient le document. Celui de droite, une fois flashé, est plus précisément envoyé dans l’application TousAntiCovid. Très pratique lors d’un contrôle à l’aéroport par exemple. Toutefois, aucun détail sur le dossier médical du patient ne sera révélé. "L’objectif est que cela soit un sésame de liberté en Europe", indique Cédric O, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique.