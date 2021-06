Covid-19 : selon l'OMS, la couverture vaccinale en Europe n'est pas suffisante pour empêcher une résurgence de l'épidémie

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a adressé jeudi 10 juin un message aux Européens : selon elle, la "couverture vaccinale est loin d'être suffisante pour protéger la région d'une résurgence" de l'épidémie de Covid-19. L'OMS a-t-elle raison de nous alerter ? "Elle a raison et tort. Elle a d'abord raison parce qu'effectivement, la couverture vaccinale est insuffisante. Quand on regarde les 53 pays de la zone Europe de l'Organisation mondiale de la santé, on voit bien qu'on n'est qu'à 17% de la population qui a reçu ses deux doses", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3.

Le variant indien dominant au Royaume-Uni

Par ailleurs, seules deux doses de vaccin permettent d'être complètement protégé contre le Covid-19, "a fortiori avec le variant indien", dominant au Royaume-Uni, rappelle le médecin. "Avec ce variant indien, [le Royaume-Uni s'est aperçu] qu'il n'y avait que 33% d'efficacité avec une seule dose, mais, et c'est la bonne nouvelle, et c'est aussi pourquoi l'Organisation mondiale de la santé exagère un peu et a tort, c'est qu'avec deux doses, on a plus de 80% de protection", poursuit Damien Mascret.