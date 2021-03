Covid-19 : pourquoi le vaccin AstraZeneca est-il étendu aux 65-74 ans et qu'est-ce que cela va changer ?

Le vaccin AstraZeneca est-il en voie de réhabilitation accélérée ? Le sérum, qui a pâti de la comparaison avec ses concurrents Pfizer et Moderna, est désormais considéré comme aussi efficace pour prévenir le risque d'hospitalisation, selon des données de l'université d'Edimbourg (PDF, en anglais) portant sur plus de 400 000 personnes vaccinées en Ecosse.

Aussi le ministre de la Santé, Olivier Véran, a-t-il indiqué, lundi 1er mars, que ce vaccin jusque-là réservé aux moins de 65 ans pourrait désormais être administré aux personnes de 65 à 74 ans "avec comorbidités". Franceinfo décortique cette extension.

Dans un avis rendu le 2 février, la Haute Autorité de santé (HAS) avait d'abord limité l'usage de ce vaccin "à l'ensemble des professionnels" de santé "de moins de 65 ans, ainsi qu'aux personnes âgées de 50 à 64 ans, en commençant par celles qui présentent des comorbidités". Elle avait alors jugé que "les données chez les personnes de plus de 65 ans" n'étaient "pas encore assez robustes" pour leur administrer ce vaccin.

Depuis, les travaux à grande échelle de l'université d'Edimbourg, qui a étudié les effets de la vaccination en Ecosse, ont changé la donne. Ils tendent à montrer que la première dose du vaccin protège fortement les personnes âgées contre le risque d'hospitalisation à la suite d'une contamination au Covid-19. S'appuyant sur cette étude, encore au stade de la prépublication, Alain Fischer, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement, avait déjà affirmé, le 25 février dernier, qu'AstraZeneca offrait "un taux de protection – analysé à travers les hospitalisations – très élevé" et même "légèrement supérieur au taux de protection assuré par le vaccin Pfizer".

La Haute Autorité de santé a donc annoncé, mardi, qu'elle élargissait "sa recommandation du vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de plus de 65 ans". Elle estime que l'étude, encore "en attente de revue par les pairs", apporte effectivement "des résultats très encourageants sur les bénéfices à court terme d'une première dose de vaccin (Pfizer ou AstraZeneca) contre la Covid-19 chez les plus de 65 ans". "Quelle que soit la tranche d'âge, la vaccination par un des deux vaccins étudiés réduit significativement le nombre d'hospitalisations", précise-t-elle.

"Les effets les plus marqués sont observés de 28 à 34 jours après la première injection : efficacité de 85% pour les 18-64 ans, 79% pour les 65-79 ans et 81% pour les plus de 80 ans, de 28 à 34 jours après la première injection."