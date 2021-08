Covid-19 : pour Jean-François Delfraissy, une "troisième dose" sera nécessaire "pour une grande partie de la population vaccinée"

Une dose de rappel sera-t-elle bientôt nécessaire pour compléter le schéma vaccinal contre le Covid-19 ? Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, en est persuadé. Invité mercredi 25 août de l'émission "Télématin" sur France 2, le professeur a affirmé qu'une "troisième dose" serait nécessaire "pour une grande partie de la population vaccinée". Et d'ajouter : "Je me ferai vacciner une troisième fois dès que je pourrai le faire."

"On ira à une 3ème dose pour une grande partie de la population vaccinée"



Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique #Covid19, donne son avis sur la suite de la stratégie de vaccination en France pic.twitter.com/MCO4miMlXU — Telematin (@telematin) August 25, 2021

Après avoir été saisie par le ministère de la Santé, la Haute Autorité de santé (HAS) a communiqué mardi la liste des personnes qui seront éligibles à une nouvelle injection de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit des personnes de 65 ans et plus, ainsi que "les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves" de la maladie.