Vaccin contre le Covid-19 : la Haute Autorité de santé préconise une dose de rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles

La liste est enfin établie. Après avoir été saisie par le ministère de la Santé, la Haute Autorité de santé (HAS) a communiqué mardi 24 août la liste des personnes qui seront éligibles à une nouvelle injection de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit des personnes de 65 ans et plus, ainsi que "les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves" de la maladie.

La HAS justifie cette dose de rappel par la baisse de l'efficacité des vaccins dans le temps, principalement face au variant Delta, beaucoup plus virulent que les variants précédents. Cette nouvelle dose devra "être administrée après un délai d’au moins 6 mois suivant la primovaccination complète", détaille l'autorité publique sanitaire.

Une dose de rappel pour les vaccinés au Janssen

La HAS préconise également dans son communiqué une nouvelle injection pour les personnes qui ont reçu le vaccin monodose du laboratoire belge Janssen. Celle-ci devra être faite avec une dose des vaccins des laboratoires Pfizer ou Moderna, quatre semaines après la première injection.

"Les données montrent en effet une protection insuffisante conférée par une seule dose de vaccin [Pfizer, Moderna ou AstraZeneca] contre les formes symptomatiques liées au variant Delta, et les données disponibles ne permettent pas de confirmer l’efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose du vaccin Janssen contre le variant Delta", explique la HAS, ce qui a conduit à cette recommandation.