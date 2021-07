Covid-19 : pour faire face au variant Delta, le vaccin s'invite au camping

Si vous n'allez pas vers la vaccination, c'est elle qui viendra à vous, y compris sur votre lieu de vacances. Tel semble être le mantra de l'été 2021. À Bormes-les-Mimosas, dans le Var, France 3 s'est rendue dans un camping où on n'a pas hésité à transformer la salle vidéo en lieu de vaccination. Et les candidats sont nombreux. Certains ne s'en cachent pas. Ils ont été stimulés par les dernières annonces d'Emmanuel Macron.

Au plus près des vacanciers

Le temps d'organiser les rendez-vous et la médecin généraliste peut accueillir le public dans ce centre dit éphémère. 49 doses ont été prévues, puisqu'il s'agit d'un test. En cas de succès, il pourrait être réitéré. Alors que dans le Var le variant Delta poursuit son expansion, la mise en place de ce centre de vaccination éphémère au plus près des vacanciers est une des réponses les plus immédiates de la part des autorités.