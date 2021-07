Covid-19 : le gouvernement déconseille de partir en vacances en Espagne ou au Portugal

Le gouvernement déconseille de voyager en Espagne et au Portugal cet été, deux pays qui font face à une flambée des contaminations au variant Delta du Covid-19. Pourtant, l'Ambassadeur d'Espagne, José Manuel Albares, estime que "les Français peuvent être tranquilles". Au pied de la Sagrada Familia, à Barcelone (Espagne), les touristes français sont déjà là, et comptent bien en profiter. "On ne se sent pas plus en danger que ça ici, les consignes de sécurité sont d'ailleurs respectées à l'intérieur, les gens portent le masque dans les espaces clos", estime un touriste.

Des annulations dans les hôtels

Les annonces françaises pourraient cependant avoir un impact sur le secteur du tourisme. Dans un hôtel où six chambres sur dix sont pour le moment réservées, l'établissement enregistre "plus d'annulations que de réservations" depuis que Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, a déconseillé cette destination. "C'est immédiat", résume le directeur de l'établissement. Selon un récent sondage, 28% des Français comptent partir à l'étranger cet été, en priorité en Espagne, en Italie et au Portugal.

