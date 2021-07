Variant Delta : les contaminations augmentent en Europe

Aux Pays-Bas, en une semaine, le nombre de contaminations a été multiplié par sept. À partir de samedi 10 juillet, les boîtes de nuit et les restaurants devront à nouveau fermer à minuit. Le Premier ministre l’a annoncé, vendredi. Les inquiétudes sont les mêmes en Grèce, où le nombre de contaminations n’a fait que flamber cette dernière semaine : +200% et 1 400 nouveaux cas par jour.

Le retour des restrictions

Au Portugal, pour la troisième semaine consécutive, les restrictions de déplacement sont maintenues. Les bars et restaurants ferment dès 22h30 et le pays vaccine à plein régime. La course contre la montre et le variant continue. En outre-mer aussi, les restrictions reprennent. En Martinique, le nombre de cas positif au coronavirus a été multiplié par quatre entre le 28 juin et le 4 juillet. À partir de lundi prochain, il faudra à nouveau un motif impérieux pour voyager de cette île vers la Guadeloupe. Avec 34% de contaminations en plus, la semaine dernière, l’Europe semble à nouveau sous la menace d’une nouvelle vague épidémique.