Covid-19 : "On ne pourra pas" vacciner le dimanche "sans rendez-vous", assure l'Union syndicale des pharmaciens d’officine

"On va faire la maximum, mais on ne pourra pas le faire sans rendez-vous", a expliqué jeudi 9 décembre sur franceinfo Gilles Bonnefond, porte-parole de l’Union syndicale des pharmaciens d’officine (USPO) et pharmacien à Montélimar, après l'autorisation donnée aux pharmaciens d'ouvrir le dimanche pour pouvoir vacciner.

Les pharmaciens sont "déjà énormément fatigués", assure-t-il. "On injecte 750 000 doses de vaccin Covid-19 toutes les semaines, nous représentons 60% de toutes les injections en ville, détaille-t-il. On dépiste 3 millions de personnes par semaine, on n'a jamais atteint des records aussi importants, c'est 90% de l'activité des tests antigéniques qui sont réalisés en ville par les pharmaciens. On a injecté 4 millions de doses contre la grippe, cette saison, soit 10% de plus que l'année dernière."

Le "maximum" serait fait pour vacciner "le plus de personnes possibles avant Noël pour éviter un mois de janvier catastrophique. Donc, tous les pharmaciens qui peuvent s'organiser vont le faire, mais on ne pourra pas le faire sans rendez-vous", a insisté Gilles Bonnefond.

Des renforts volontaires demandés

Les pharmaciens vont demander au ministre de la Santé de pouvoir bénéficier "du renfort des étudiants en pharmacie, des infirmiers, des médecins" quand ils sont volontaires. "Actuellement, cela n'est pas possible."

La seule compensation prévue pour les pharmaciens qui vaccinent le dimanche "c'est ce qui est fait pour les pharmaciens ouverts le dimanche, cinq euros par ordonnance, donc là l'acte de vaccination sera majoré de cinq euros", a expliqué Gilles Bonnefond.

Les pharmacies qui vaccinent le dimanche ne feront que ça et ne délivreront pas de médicaments. Les patients devront aller dans les pharmacies de garde.