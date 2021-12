Face à la baisse des stocks de vaccins Pfizer, les soignants tentent de convaincre : "Accepterez-vous du Moderna ?"

De plus en plus de centres de vaccination manquent de doses du laboratoire Pfizer contre le Covid-19. Mais quand on propose celui de Moderna aux patients, beaucoup se montrent craintifs.

"Nous avons du Moderna à vous proposer !" Face à l'affaiblissement des stocks de Pfizer dans les centres de vaccination Covid-19, les soignants suggèrent désormais fortement aux plus de 30 ans de se faire injecter le sérum concurrent, qu'ils reçoivent en quantité depuis quelques jours. Moderna, dont les scientifiques saluent l'efficacité pour cette dose de rappel mais que certains patients boudent encore.

Ce monsieur dans la file pour se faire vacciner a le regard sévère et à la question "Accepterez-vous Moderna plutôt que Pfizer ?", il n'hésite pas une seconde: "La réponse est non". Inutile d'argumenter, "Je préfère Pfizer puisque j'ai l'expérience des deux premiers qui se sont bien passés", dit-il.

"On ne va pas les brusquer"

Le choix de la continuité, c'est ce qui revient chez ces patients fermés à l'idée de changer de sérum. "On ne va pas les brusquer", dit le docteur Marc Jacono, responsable de ce centre parisien où 300 personnes sont vaccinées chaque jour. "On leur propose le vaccin Moderna, on ne les oblige pas. Les gens ont pris rendez-vous pour du Pfizer donc on leur propose du Moderna à la place, ils ont le droit de refuser. Le but des soignants est de leur expliquer que ce sont des vaccins qui sont très similaires", précise-t-il.

"C'est vrai qu'on se dit pourquoi changer, en fait ?" souffle Kevin, 33 ans, qui vient de se faire injecter une dose de Moderna, convaincu par le médecin. "La plupart de mes amis recherchent les centres en fonction des disponibilités pour les vaccins Pfizer ou Moderna. Ils vont plus loin que prévu, j'ai un ami qui est allé à Bagneux, un autre à Courbevoie. Je leur ai dit que j'ai pris du Moderna et que tout s'est bien passé."

"L a même efficacité, les mêmes effets secondaires "

Comme Kevin, un tiers des patients de ce centre à qui on le propose acceptent d'abandonner Pfizer. Une majorité en fait hausse les épaules car "l'essentiel, c'est d'être vacciné", souffle une dame.

Dans le box de vaccination, Nicolas, la quarantaine, s'en remet complètement au personnel soignant: "Qu'est-ce que vous conseillez quand on a eu deux doses de Pfizer ?", demande-t-il. "C'est la même efficacité, les mêmes effets secondaires", lui répond la soignante. Ce sera donc du Moderna.

Les éventuels réticents ont encore le choix mais plus pour longtemps souligne le docteur Jacono, vue la nature des dernières doses reçues et des vaccins en stock. "Pour le moment, on a 50% de Pfizer, 50% de Moderna. Mais on sait que vers le mois de janvier, on va se rapprocher vers 80% de Moderna et 20% de Pfizer."

"Le Pfizer va vraiment être réservé pour les moins de 30 ans." Dr Jacono à franceinfo

Et le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy d'enfoncer le clou, au même moment, auditionné au Sénat. "Si nous n'utilisons pas nos vaccins Moderna, nous n'aurons pas suffisamment de quoi vacciner pour la période de janvier, lâche-t-il. Ce n'est pas un deuxième choix, c'est un premier choix comme le Pfizer. Je ne peux pas être plus clair."

Depuis quelques jours aussi, la mairie de Paris adresse, de son coté, un SMS à ceux qui avaient pris rendez-vous pour Pfizer. Histoire de préparer les esprits : c'est sans doute Moderna, que l'on vous proposera !