Covid-19 : "On entend à la radio 'vaccinez-vous' mais en fait, c'est impossible", des départements en manque de créneaux de vaccination

Dans de nombreux départements, il est impossible d'obtenir un rendez-vous de vaccination pour le deuxième rappel du vaccin contre le Covid-19, une injection réservée aux plus de 60 ans. Dans certaines zones, il n'y a plus aucun créneau de vaccination disponible à court terme.

"Dans tout le département, il semblerait qu'il n'y ait pas un seul créneau disponible avant une semaine", désespère Nadine, âgée de 75 ans. Depuis deux semaines, cette habitante de la Drôme cherche un créneau de vaccination pour sa deuxième dose de rappel. "Il y aurait quelques places à Valence, mais c'est à une heure et demi de route, déplore-t-elle. On entend à la radio 'vaccinez-vous, vaccinez-vous' et puis en fait... C'est impossible."

Devant le retour de l'épidémie de Covid-19 et les appels du gouvernement aux plus âgés à faire cette injection de rappel, il y a eu ces dernières semaines un sursaut. Sur les sept derniers jours, environ 30 000 Français ont pris rendez-vous chaque jour pour une dose de rappel.

Des zones plus concernées que d'autres

Le département de la Drôme n'est pas le seul concerné : on ne trouve quasiment pas de créneaux de vaccination disponibles dans un centre de vaccination, une pharmacie ou chez un médecin avant au moins 10 jours en Vendée, dans les Landes, dans le Tarn, dans les Côtes-d'Armor, ou encore la Haute-Savoie. Et la liste est longue. À l'inverse, aucun problème pour trouver un créneau dans le Bas-Rhin, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, le Var, la Haute Corse et généralement dans les grandes villes.

Alors pourquoi cette hétérogénéité ? Pourquoi certaines zones manquent-elles plus de vaccins que d'autres ? Plusieurs raisons : les centres de vaccination y ont fermé, et certains pharmaciens et médecins libéraux qui vaccinent sont en vacances ou ont insuffisamment anticipé la demande des patients. Le ministère de la Santé assure pourtant qu'il livre en seulement 48 heures les professionnels de santé qui commandent des vaccins.