Santé : les médecins montent au créneau face à la multiplication des rendez-vous non honorés

En voyant sa patiente dans la salle d'attente, le docteur Walid Mekeddem est presque soulagé. Depuis son installation il y a six mois à Paris, le généraliste doit faire face à une prolifération d'annulations. Les patients non seulement ne viennent pas, mais ne préviennent pas. "Si par exemple je prends hier après-midi, j'en ai eu cinq. Cinq lapins", confie-t-il. Il y a deux semaines, il a exprimé son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. "J'ai l'impression d'être le bouffon du roi", a-t-il notamment écrit.

Des patients privés de rendez-vous

Les lapins désorganisent son emploi du temps, et privent les autres patients. "Tous les jours, on reçoit des demandes de rendez-vous urgents, auxquels on est obligé de répondre [qu'il] n'y a pas de place. Finalement, 4-5 heures plus tard, on se rend compte qu'il y a 3-4 personnes qui ne sont pas venues, et qui auraient pu libérer leur rendez-vous pour les personnes qui ont appelé en urgence", explique le Dr. Mekeddem. Des généralistes aux ophtalmologistes, aucune discipline n'est épargnée. 97% des médecins font face au problème des rendez-vous non honorés. Côté patients, 31% des 25-34 ans avouent avoir déjà posé un lapin.

Le phénomène s'est accéléré avec l'essor de la prise de rendez-vous en ligne. Pour tenter d'enrayer le problème, les plateformes envoient des rappels 24 heures avant le rendez-vous. Certains praticiens décident toutefois de limiter leurs créneaux en ligne.