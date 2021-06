Covid-19 : nouveau conseil de défense sanitaire

"Le sujet était sur la table, pour les 16-18 ans, la vaccination pourrait commencer dès la semaine prochaine", expose la journaliste Béatrice Gelot. Une campagne de publicité pour inciter les jeunes à aller se vacciner devrait être diffusée dans les prochains jours. En revanche, la question de la vaccination chez les 12-15 ans est beaucoup plus compliquée : il faudrait l'autorisation des parents. La Haute autorité de la Santé devrait très vite trancher sur la question.

On ne tombe pas encore le masque

Autre question posée sur la table : la réouverture des frontières, et l'accueil des touristes étrangers, avec la mise en place d'une carte des pays accessibles qui pourrait être dévoilée prochainement. Et en ce qui concerne le port du masque, pour l'instant, il n'est pas question de l'assouplir. Il faut atteindre un taux de vaccination global bien plus élevé, et s'approcher de l'immunité collective, pour commencer à l'envisager.