Covid-19 : 63e Conseil de défense sanitaire mercredi matin

Le 63e Conseil de défense sanitaire, mercredi 2 juin à l'Élysée, d'où s'exprime en direct le journaliste Thomas Cuny, est d'abord consacré à la vaccination des plus de 12 ans au Covid-19 quelques jours après le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Les adolescents pourraient pouvoir se vacciner dès la rentrée scolaire.

Les malades dispensés de la 2e injection ?

Autre sujet : la campagne de vaccination sur le lieu de vacances des Français. Faut-il mobiliser davantage de personnels soignants ou envoyer plus de doses dans les stations balnéaires ? Enfin, la question de savoir si une deuxième dose est nécessaire pour les personnes déjà contaminées par le coronavirus et qui ont donc développé des anticorps sera le troisième sujet abordé. Selon le Premir ministre Jean Castex, il faut savoir si on peut les dispenser et dans quelles conditions.