Royaume-Uni : malgré la hausse des contaminations liée au variant Delta, Londres maintient la levée des restrictions au 19 juillet

Le pays connaît une nouvelle flambée de contamination au Covid-19, notamment à cause du variant Delta.

Pour l'instant, le plan de déconfinement ne change pas. Le nouveau ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a maintenu lundi 28 juin l'objectif du gouvernement de lever le 19 juillet les dernières restrictions encore en vigueur en Angleterre pour faire face au coronavirus .

Les autorités sanitaires sont toutefois inquiètes. Après des mois de baisse, l'épidémie a fortement accéléré ces dernières semaines, avec plus de 22 000 nouveaux cas enregistrés lundi. Cette flambée est attribuée au variant Delta, plus contagieux et désormais dominant au Royaume-Uni. Cette mutation identifiée en Inde avait déjà entraîné un report d'un mois de la levée des dernières restrictions, initialement envisagée pour le 21 juin.

"Nous devons vivre avec" le virus

"Nous ne voyons pas de raisons d'aller au-delà du 19 juillet" dans le maintien des dernières restrictions, a déclaré Sajid Javid, dans sa première intervention devant les députés en tant que ministre de la Santé. Le week-end a été marqué par la démission de son prédécesseur, Matt Hancock, qui a reconnu avoir enfreint les restrictions sanitaires après la révélation par la presse d'une liaison avec une conseillère.

"Aucune date" ne serait accompagnée d'un "risque zéro" vis-à-vis du Covid-19, "nous savons que nous ne pouvons tout simplement pas l'éliminer, nous devons vivre avec", a ajouté Sajid Javid. D'ici le 19 juillet, le gouvernement, qui a lancé dès décembre une intense campagne de vaccination, s'est fixé pour objectif d'avoir vacciné les deux tiers des adultes. Actuellement, 62% d'entre eux sont pleinement vaccinés.