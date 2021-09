Covid-19 : l’obligation vaccinale en vigueur à partir du 15 septembre pour les professionnels de santé

Dans quelques jours, à partir du mercredi 15 septembre, pour continuer à exercer leur activité, les professionnels de santé devront au moins avoir reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19. Certains manifestent tous les samedis et préfèrent abandonner leur blouse blanche que de se faire vacciner. 12% des soignants, environ 300 000 personnes, ne seraient pas vaccinés et risquent donc une suspension d’activité et de salaire.

"Un chantage à la liberté du travail et à la rémunération"

Du côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes, plusieurs pompiers ont montré leur détermination contre la mesure. "On se sent un peu pris au piège et utilisé quand ça arrange. On est soignants, il faut nous menacer pour nous faire vacciner. Mais quand ça n’arrange pas de donner une prime, on n’est pas considéré comme soignants", estime une pompière. Un avocat niçois a déposé une requête en référé devant le Conseil d'État. "C’est un chantage à la liberté du travail et à la rémunération", estime Jérôme Campestrini, avocat au barreau de Nice.