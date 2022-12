Covid-19 : les tests PCR et la vaccination reprennent à l’approche des fêtes

À l’approche des fêtes de fin d'année, l’épidémie de Covid-19 reste à un niveau élevé en France. Le taux d’incidence ne cesse de grimper en Bourgogne, où les autorités en appellent à la vaccination. Reportage à Dijon.

Dernier examen à Dijon (Côte-d'Or) pour Camille Jacquet, étudiante sage-femme, avant de retrouver sa famille : celui du test PCR au Covid-19. "Je vais chez ma sœur à Paris, et récemment j'étais un peu malade. (…) On essaye de faire attention". Une quarantaine de tests sont réalisés chaque jour dans cette officine depuis début décembre.

L'épidémie bien présente en Bourgogne

À l'approche de Noël, l'épidémie est toujours bien présente. En Bourgogne, 616 cas pour 100 000 habitants ont été enregistrés au cours des derniers jours. Si certains optent pour le rappel, d'autres préfèrent s'en tenir aux gestes barrières. "On se protège et on reste vigilants face à nos symptômes", confie une femme. La quatrième dose est fortement recommandée pour les plus de 60 ans, les résidents d'Ehpad, les personnes à risques et leur entourage, ainsi que les personnels de santé.