Commerce : l'entreprise Go Sport, en difficultés financières, devant la justice

Le tribunal de commerce de Grenoble, en Isère, se penchait, lundi 19 décembre, sur les finances de Go Sport. La justice veut vérifier si l'enseigne ne sera pas en cessation de paiements à brève échéance.

L'inquiétude se lit sur les visages des salariés de Go Sport, au tribunal de commerce de Grenoble (Isère), lundi 19 décembre. La justice vérifie, ce jour, la viabilité financière de la chaîne et son possible placement en redressement judiciaire. Selon les commissaires aux comptes, la dette de l’entreprise dépasserait 36 millions d’euros. "Je n’ai jamais vu ça en 22 ans chez Go Sport. On a tout le temps eu des fournitures qui arrivaient sans problème. Aujourd’hui, les magasins sont vides", explique Géraldine Rey, déléguée CGT Go Sport Grande Place.

2 000 salariés attendent la décision de la justice

Dans les magasins, les fournisseurs ne sont plus payés, des articles manquent donc en rayons. Créée dans les années 80, la marque a longtemps voulu concurrencer d’autres enseignes comme Décathlon. Mais, l’entreprise peine à développer ses produits et se contente de proposer de grandes marques, plus chères. Derrière ces problèmes de gestion, Michel Ohayon, homme d’affaires à l’origine de la liquidation de Camaïeu fin septembre, laissant 2 600 salariés sans emploi. Chez Go Sport, 2 000 employés attendent la sentence de la justice, mercredi 21 décembre.