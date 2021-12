Covid-19 : les nouvelles mesures prises par le gouvernement sont "stupides" et "liberticides", du point de vue du Rassemblement National

Les annonces faites par le Premier ministre et le ministre de la Santé, lundi 27 décembre, sont "à la fois stupides et liberticides", déclare sur franceinfo ce lundi soir le porte-parole du Rassemblement National. Laurent Jacobelli dénonce notamment la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, qui n’est, selon lui, "absolument pas une garantie contre la propagation" du Covid-19. Il assure que les députés RN voteront d'ailleurs "contre" ce projet de loi à l’Assemblée nationale et estime que le gouvernement a fait des non vaccinés des "boucs émissaires" pour cacher "une forme d’incompétence" de sa part.

Franceinfo : Qu’a pensé le Rassemblement National des nouvelles annonces du gouvernement ?

Laurent Jacobelli : Il y a à la fois des annonces stupides et des annonces liberticides. Stupides parce qu’on recommence avec des mesures que personne ne comprend. On aura le droit de boire un café assis, mais on n'aura plus le droit de le boire debout. On va mettre des jauges au doigt mouillé pour les salles de spectacles et pour les stades, sans même prendre la capacité totale de la salle. Bref, on recommence avec ces mesures qui seront incompréhensibles et souvent même inapplicables.

Mais surtout, le plus grave, c'est qu'on transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est-à-dire que le gouvernement s'entête à vouloir absolument faire une politique vaccinale pour lutter contre la pandémie. Or on sait bien aujourd'hui que même vacciné, on peut attraper et transmettre le virus. Donc ce pass vaccinal n'est absolument pas une garantie contre sa propagation. Mais le gouvernement en a fait une arme idéologique à laquelle il tient absolument, quitte à faire des Français non vaccinés, des Français de seconde zone, ce qui n'est pas acceptable dans un Etat de droit.

Ce [lundi] soir, donc, malheureusement, rien de nouveau, beaucoup d'entêtement et trop peu de mesures utiles, comme mettre un moratoire sur la fermeture de lits, comme de demander au personnel hospitalier qui a été suspendu de revenir travailler s'il est testé négatif, comme fournir des purificateurs d'air dans les classes ou dans les lieux publics. Tout cela, on n'en a pas entendu parler.

"Le gouvernement s'entête. Il fait la chasse aux non-vaccinés comme si cela pouvait être l'alpha et l'oméga de sa politique." Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national à franceinfo

Ce projet de loi sur le pass vaccinal arrivera à l'Assemblée à partir de ce mercredi. Allez-vous vous y opposer ?

Marine Le Pen a demandé effectivement à ce qu'il y ait un renoncement de la part du gouvernement sur ce pass vaccinal. En tout cas, si elle est élue présidente de la République, bien évidemment, elle abrogera ce pass et nos députés à l'Assemblée nationale voteront effectivement contre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait un pacte entre les Français et le gouvernement. Le gouvernement demandait aux Français de se vacciner, en échange de quoi ils auraient à nouveau la liberté de circulation, de vivre normalement, de pouvoir circuler sans masque. Or, on voit aujourd'hui que même vacciné avec deux, trois et peut-être même demain quatre doses, il faut porter le masque. Il faut se faire tester, il faut se trimballer avec un pass. Bref, le gouvernement n'a pas rempli sa part du contrat. Est-ce par mensonge, par manque de préparation ? On ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, la situation n'est plus tenable et on ne peut pas vivre avec cette épée de Damoclès tous les jours sur nos libertés individuelles. Alors, je le répète, le gouvernement ne fait pas le travail pour réformer en profondeur l'hôpital.

Le Premier ministre a déclaré ce lundi soir qu'il comprenait que les mesures annoncées puissent susciter une forme de ras le bol, mais que le gouvernement ne chercher qu'à "protéger" les Français. Qu’en pensez-vous ?

Je crois que c'est de ce gouvernement qu'il faut nous protéger aujourd'hui, parce que je ne vois pas bien qui on protège avec ce pass vaccinal. Il vaut mieux avoir un test négatif d'il y a quelques heures, plutôt que d'avoir été vacciné il y a deux mois, pour ne pas être porteur du virus. Donc tout cela n'a pas de sens. Le gouvernement a cherché des boucs émissaires, qui sont les non-vaccinés une fois encore, pour cacher son incapacité à réformer l'hôpital, son incapacité à y mettre les moyens et à prendre des mesures de bon sens, comme le retour des tests gratuits pour tous qui serait une mesure, je crois, primordiale. Mais aujourd'hui, les non vaccinés doivent payer leurs tests. Donc il y a une fracture sanitaire en France, avec des gens qui sont mis sur le côté de la société, pour cacher une forme d'incompétence du gouvernement.