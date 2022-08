Covid-19 : les enjeux de la plainte de Moderna contre Pfizer-BioNTech pour violation de brevet

"Moderna est convaincu que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016". C'est ce qu'a indiqué la firme dans un communiqué, vendredi 26 août. Moderna a déposé plainte dans l'Etat du Massachusetts (États-Unis) et à Düsseldorf (Allemagne). Le laboratoire américain Moderna est persuadé que le vaccin développé par Pfizer enfreint deux de ses brevets, que la société a déposés en 2010 et 2016, bien avant la pandémie de Covid-19. Il estime que son principal concurrent a copié sa technologie à ARN messager pour fabriquer son médicament.

Mais Moderna ne demande pas le retrait du vaccin de Pfizer du marché. L'entreprise réclame des compensations financières. Ce marché est pharamineux puisque Moderna et Pfizer associé à BioNTech ont été les premiers à mettre en production leurs vaccins contre le coronavirus, très vite après le début de la pandémie. Grâce à cette technologie de l'ARN messager qui permet de commander aux cellules humaines de fabriquer des protéines présentes dans le virus afin d'habituer le système immunitaire à le reconnaître et à le neutraliser.

Jusqu'alors, les vaccins s'appuyaient sur des formes affaiblies ou désactivées des virus pour habituer l'organisme à se défendre, et le développement des remèdes, ainsi que les essais cliniques pour vérifier leur sûreté, pouvaient durer plusieurs années.

L'utilisation de la technologie de l'ARN messager dans les vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech, parmi les plus injectés au monde, fut donc l'apogée de quatre décennies de recherches qui ont permis de surmonter de nombreux obstacles.

Un marché prometteur

Sur l'année en cours, Pfizer prévoit une recette de 32 milliards de dollars. Et puis, c'est un marché prometteur. Moderna semble aussi vouloir garder le contrôle de technologies pouvant servir dans de nombreux autres contextes. L'entreprise a indiqué vouloir utiliser sa plateforme de technologies liées à l'ARN messager pour le développement de traitements contre la grippe, le VIH, les maladies auto-immunes et cardiovasculaires ainsi que les cancers.

De leur côté, Pfizer et BioNtech ont répondu que leur vaccin était le fruit de leurs propres recherches et se sont dites surprises par cette plainte.