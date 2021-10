Covid-19 : le pass sanitaire devient obligatoire pour de nombreuses activités pour les adolescents.

Le nombre de personnes malades du Covid-19 a continué de baisser avec un taux de positivité des tests toujours plus bas. Dans ce contexte, des changements vont avoir lieu.Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, les adolescents ont dû présenter un pass sanitaire valide, vendredi 1er octobre, notamment sur les terrasses des bars. Et les soucis sont déjà présents, certains trouvent des excuses pour détourner le système. "Je suis intransigeante, mais maintenant, j'ai peur que les jeunes ne viennent plus. Il y en a peu qui sont vaccinés", explique Leila Sahnon, gérante de café.

Fin du masque à l'école primaire dans 47 départements

Le pass sanitaire devient aussi obligatoire pour toutes les activités sportives en dehors de l'école. "On a eu quelques familles qui venaient s'inscrire et qui ont décidé d'annuler l'inscription parce que le pass sanitaire était obligatoire", explique Marc Brishoual, directeur technique du Stade poitevin natation. Dans les écoles primaires de 47 départements, le masque ne sera plus obligatoire à partir du lundi 4 octobre.