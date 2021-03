Covid-19 : la vaccination s’accélère en France

La campagne de vaccination contre le Covid-19 en France prend un nouvel élan dimanche 7 mars. De nombreux centres de vaccination ont accueilli de plus en plus de personnes ayant été autorisé à recevoir une première dose. Les médecins vont pouvoir compter sur des stocks de vaccins de plus en plus importants. Depuis le 1er mars, les livraisons de doses ont augmenté et cela devrait continuer à s’intensifier durant les mois à venir.

Les pharmaciens vont pouvoir aider à vacciner la population

Les soignants vont pouvoir prochainement être épaulé pour accélérer la campagne de vaccination dans le pays. À partir du 15 mars, ce sont les pharmaciens qui pourront eux aussi vacciner en officine. Autre possible atout dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 : l’agence européenne du médicament doit annoncer jeudi 11 mars si elle approuve ou non l’arrivée d’un quatrième vaccin.