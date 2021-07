Covid-19 : la vaccination draine des enjeux importants

Le rebond de l'épidémie de Covid-19 et la question de la vaccination obligatoire des soignants condensent des enjeux très importants pour le gouvernement.

Il y a trois enjeux majeurs pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Un enjeu sanitaire : avec cette menace de vaccination obligatoire, c'est une façon de convaincre les réticents de le faire et ça marche en partie. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une hausse des prises de rendez-vous. Un enjeu philosophique : rendre obligatoire la vaccination des soignants et peut-être d'autres professions, ça vaut dire qu'on passe d'un système d'incitation à un système d'obligation.

Le cauchemar de la 4e vague

Enfin, l'enjeu politique est considérable. Une quatrième vague viendrait briser l'espoir politique qu'Emmanuel Macron veut mettre en place dès la rentrée. Il y a le risque de laisser le coronavirus dicter à nouveau l'actualité alors que le chef de l'État souhaite l'impulser. Et ça rendrait plus compliqué la préparation de la très probable candidature du président à sa réélection pour un second mandat.