DIRECT. Variant Delta : "Evitez l'Espagne et le Portugal", conseille le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes aux vacanciers

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Tout l’été, on va rester mobilisés avec la même force de frappe", assure le directeur général de l’Assurance maladie. "On a potentiellement entre 7 000 et 10 000 personnes qui peuvent se mobiliser" pour tracer les chaînes de contaminations pendant l'été, assure Thomas Fatôme sur franceinfo.

: Bonjour @Taquine. Oui, je n'ai aucun problème avec ça :) J'ai reçu mes deux doses du vaccin de Pfizer-BioNTech dans le bras gauche. Même pas mal !





: Les chiffres au Royaume-Uni et en Israël devraient être un bon argument pour la vaccination...à ce propos, Clément, acceptez-vous de nous dire si vous êtes vacciné ?

: Alors que le débat sur l'obligation vaccinale pour les soignants se poursuit, vous pouvez aller faire un tour sur notre foire aux questions sur les vaccins qui répondra à (presque) toutes vos questions.





: Bonjour @Julie. C'est une très bonne question. Nous n'avons pas ces données car le gouvernement ne communique pas sur ces chiffres, mais nous allons tâcher de nous renseigner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que plus la campagne de vaccination progresse, plus le nombre de vaccinés est important par rapport à celui des non vaccinés. Il est donc logique qu'ils représentent une part importante des nouveaux cas, le vaccin n'étant pas efficace à 100%.

: Bonjour FI ! A-t-on des chiffres qui nous montrent la proportion de personnes vaccinées (avec une seule dose ou complètement) parmi les nombreux cas quotidiens ? Cela pourrait renforcer le message du gouvernement concernant la nécessité de se faire vacciner ! Merci

: "Ne pas respecter une obligation de vaccination est une faute."



La ministre du Travail recevra demain les partenaires sociaux pour évoquer avec eux la vaccination obligatoire contre l'épidémie du Covid-19 de certains personnels soignants. Elisabeth Borne annonce sur Europe 1 qu'elle compte aborder avec eux la question des sanctions disciplinaires en cas de refus.

: Bonjour @Soyons optimistes! Vous avez tout à fait raison concernant ces données et je me raccroche au même optimisme que vous depuis plusieurs jours. Mais rappelons aussi que la France n'a pas encore atteint la même couverture vaccinale que le Royaume-Uni ou Israël. Seulement 37% de la population française est complètement vaccinée, contre plus de 50% pour les Britanniques, et 57% pour les Israéliens.

: Bonjour cher Clément , je voudrais partager une note d’optimisme si possible , quand l’on regarde les courbes du Royaume Unis et Israel , 2 pays avec un taux de vaccination à plus de 50% on constate qu’avec des taux de nouveaux contaminés similaires aux premières vagues le taux de mortalité lui est très nettement inférieur à précédemment voir ne bronche pas … Israël enregistre une flambé de cas depuis 3 semaines déjà et le taux de mort quotidien reste tous simplement zéro . De même pour les hospitalisations dans les 2 pays les courbes ne bougent pas…

: Invité des "4 Vérités" de France 2, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a mis en garde les Français : "Il faut être prudent. Et de manière générale, la pandémie n'est pas finie."



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Les chiffres de malades en réanimation continuent de baisser, mais le nombre de cas, lui, a tendance à réaugmenter ces derniers jours. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense sanitaire lundi pour trancher notamment sur l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire.



• "Evitez l'Espagne [et] le Portugal dans vos destinations" de vacances, conseille le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. La situation épidémique est inquiétante dans plusieurs régions de la péninsule ibérique.



Hubert Caouissin a été reconnu coupable des meurtres de Sébastien, Charlotte, Brigitte et Pascal Troadec et condamné à 30 ans de prison. Il échappe à la perpétuité. La cour d'assises a retenu l'altération du discernement de l'accusé.





• Le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné par un commando. L'état de siège a été déclaré. Quatre mercenaires ont été tués et deux arrêtés, annonce la police.

: "On va avoir un sursaut des contaminations à partir de la mi-août, c'est probable", déclare sur franceinfo Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. "C'est pour ça qu'il faut rapprocher les doses, revenir à ce qui était prévu." En avril, l'espacement des deux doses était passé de 28 à 42 jours. Depuis, le ministère de la Santé a annoncé qu'il était possible de réduire cet écart à 21 jours.

: "On va les décider dans les prochains jours mais nous pourrons avoir des mesures renforcées" s'agissant des déplacements à l'étranger, poursuit Clément Beaune. "Nous suivons particulièrement la situation de pays où effectivement la flambée est très rapide. Le Portugal, l'Espagne, la Catalogne en particulier où de nombreux Français se rendent pour faire la fête."

: "Evitez l'Espagne [et] le Portugal dans vos destinations", a conseillé le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, à "ceux qui n'ont pas encore réservé leur vacances". "C'est une recommandation sur laquelle j'insiste : il vaut mieux rester en France ou aller dans d'autres pays", a-t-il expliqué sur France 2.

: "Être Breton n'immunise pas contre le Covid", prévient sur franceinfo le président de la région Bretagne, où jusqu'ici l'épidémie avait été peu virulente. Loïg Chesnais-Girard (PS) appelle "tout le monde" à se faire vacciner, car la vaccination est "la seule solution".

: Bonjour @Gaëlle. Non, il va falloir patienter un peu plus. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense sanitaire exceptionnel lundi pour trancher notamment sur l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. Le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures pour éviter qu'"une quatrième vague rapide" de Covid-19 due au variant Delta ne percute la sortie de crise promise par le chef de l'Etat.

: Bonjour FI , c'est aujourd'hui qu'a lieu le conseil de défense ? A quelle heure pensez vous que nous aurons des informations là dessus ?

: Bonjour @Virologiste énervé. Toutes mes excuses si j'ai provoqué votre énervement, je pensais plus au variant Delta Plus, détecté dans plusieurs pays. Même s'il reste minoritaire et qu'il n'est pas classé comme "préoccupant", ce variant inquiète les autorités, car il semble davantage résister aux anticorps. Mais je vous rejoins sur le fait que la prudence s'impose en attendant des études plus poussées.

: De nouveaux variants émergent ? Pas vraiment non, lamda et epsilon ne sont pas classés comme préoccupant. L'OMS vient même de déclasser ce dernier. Le vrai variant inquiétant c'est le delta, je trouve surprenant d'insinuer qu'un autre variant est aussi sur le point d'arriver. En fait on en sait rien !

: Bonjour . De premières études menées sur les vaccins Pfizer et AstraZeneca apportent des réponses rassurantes, surtout concernant Pfizer. L'efficacité reste importante contre les formes graves. Pour ceux des laboratoires Moderna et Janssen, aucune donnée solide n'existe encore. Et dans tous les cas, ces données d'efficacité des vaccins restent à consolider, d'autant que de nouveaux variants émergent.

: Bonjour. A-t-on des données fiables qui permettent de dire que les 3 principaux vaccins (Pfizzer, Astra, Moderna) sont efficaces contre le variant Delta ?

: Le vaccin protège contre les formes graves de la maladie, mais est-il efficace pour réduire la contagiosité des porteurs asymptomatiques ? La question est centrale pour évaluer l'efficacité des campagnes vaccinales dans l'évolution de l'épidémie. Fabien Magnenou vous apporte des éléments de réponse.





: Plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis à Nancy samedi pour protester contre les mesures sanitaires. Franceinfo a passé au crible les déclarations faites lors de l'événement par les opposants aux vaccins.







: Les contaminations repartent à la hausse et avec elles le taux d'incidence à l'échelle nationale. Risque-t-on une quatrième vague ? Que disent les chiffres de l'épidémie sur la situation sanitaire en ce début de mois de juillet ? Eléments de réponse.







: L'Association des maires ruraux de France (AMF) se prononce "pour la vaccination obligatoire pour tous". Invité de franceinfo, le président de l'AMF Michel Fournier déclare : "À un moment donné, il faut se dire : 'Ecoutez, il y a une nécessité que l'on se sorte de cette pandémie et la seule potentialité, c'est le vaccin pour tous'."

: Plusieurs quotidiens régionaux poursuivent le débat sur la vaccination. Le Bien Public se penche ainsi sur "ces soignants qui disent non" alors que la Charente Libre se demande comment "convaincre les récalcitrants".





































: Passons à notre traditionnelle revue de presse. Le Parisien/Aujourd'hui en France s'interroge sur les risques liés à une quatrième vague. Le quotidien tente de répondre à plusieurs questions, notamment sur la menace des variants et sur l'efficacité de la vaccination.





: On commence par un nouveau point sur l'actualité :



• La France compte moins de 1 000 malades en réanimation, une première depuis septembre. Mais si les chiffres de l'hôpital continuent de baisser, le nombre de cas, lui, a tendance à réaugmenter ces derniers jours.



• Les secours ont décidé de mettre fin aux recherches de survivants dans l'immeuble qui s'est effondré le 24 juin en Floride, provoquant la mort de 54 personnes selon un dernier bilan.



Hubert Caouissin a été reconnu coupable des meurtres de Sébastien, Charlotte, Brigitte et Pascal Troadec et condamné à 30 ans de prison. Il échappe à la perpétuité. La cour d'assises a retenu l'altération du discernement de l'accusé.





• Le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné par un commando. L'état de siège a été déclaré. Quatre mercenaires ont été tués et deux arrêtés, annonce la police.



• L'Angleterre a éliminé le Danemark en prolongation (2-1) et rejoint l’Italie en finale.