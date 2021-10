Covid-19 : la remontée est perceptible, nouvel appel à la vigilance

L'Aveyron est l'un des départements où le Covid-19 circule le plus activement. À l'échelle nationale, le taux d'incidence est de 55 cas positifs pour 100 000 habitants. Plusieurs départements dépassent le niveau d'alerte fixé à 50 par les autorités. C'est le cas dans les départements d'Outre-mer, en Guyane (225 cas pour 100 000 habitants) et en Martinique (137). En Aveyron, on compte actuellement 103 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants.

"Le vaccin ne supprime pas la contamination "

À La Rochelle (Charente-Maritime), depuis trois semaines, le taux d'incidence remonte légèrement aussi. Six malades du Covid-19 sont actuellement soignés à l'hôpital Saint-Louis, dont un en service de réanimation. Dans l'établissement, la vigilance est de mise. "La Charente-Maritime (...) est une région très dynamique, explique Pierre Montourcy, directeur de l'hôpital. Le contre-coup de ce dynamisme, ce sont les flux, qui sont un vecteur de circulation du virus."

"Le vaccin est très efficace pour éviter les formes graves, à plus de 90%. Il diminue la contamination, mais ne la supprime pas. Même vacciné, il faut garder les gestes barrières. Et il reste encore 11 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est un problème de confiance", commente le Pr Grimaldi sur franceinfo mercredi 27 octobre.