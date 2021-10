Covid-19 : le nombre de cas chez les personnes âgées repart à la hausse

Le nombre de cas positifs au Covid-19 chez les personnes âgées sont à la hausse selon les chiffres officiels. Vaccinés en janvier dernier, Antoinette Firoini et son mari ont tous les deux ont été contaminés en octobre. "Moi, j'étais vraiment mal, vraiment pas bien. [...] Avec les deux vaccins, on se pose des questions", témoigne-t-elle. Même chez les personnes vaccinées, les contaminations remontent doucement depuis deux semaines dans une quarantaine de départements.

La priorité, la troisième dose

Pour les plus de 80 ans, la situation est plus inquiétante. En Vendée par exemple, on compte 218 cas de Covid-19 chez les 80/89 ans sur sept jours, sur 100 000 habitants. Selon les spécialistes, les plus âgés sont souvent contaminés en famille ou au contact des professionnels du grand âge et ce, même s'ils sont vaccinés. Car au fil du temps, la protection s'amenuise. "Quand on vieillit, notre système immunitaire est moins performant. Lorsqu'on a été vacciné il y a assez longtemps, forcément, ça diminue la protection", confirme le professeur Olivier Guérin, gériatre et membre du conseil scientifique. La troisième dose du vaccin est donc la priorité pour renforcer les anticorps.