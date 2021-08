Covid-19 : la Martinique instaure un confinement plus strict

La Martinique constate que de plus en plus de personnes ont contracté le Covid-19. Un confinement strict va donc être mis en place mercredi 11 août pour essayer de freiner l'avancée de l'épidémie sur l'île. Un coup dur pour le secteur du tourisme.

La situation sanitaire s’avère de plus en plus alarmante en Martinique. Le nombre de contaminations au Covid-19 est en hausse, avec un taux d’incidence qui s’élève à 1 200 cas pour 100 000 habitants. Les services hospitaliers de la Martinique font face à un afflux important de patients Covid. La campagne de vaccination progresse lentement en Martinique : moins d’un habitant sur cinq est vacciné. Dès le mercredi 11 août, un confinement strict va être instauré. Les commerces jugés non essentiels devront fermer. Les habitants ne seront pas autorisés à se déplacer à plus d’un kilomètre de leur domicile.

Fermeture des restaurants

Face à la gravité de la situation, les touristes sont appelés à quitter l’île pour le moment. À partir du 11 août, l’accès aux plages sera interdit. Les magasins et les restaurants vont fermer leurs portes. Une gérante d’une boutique de vêtements doit annoncer à ses salariés que les CDD ne seront pas reconduits.