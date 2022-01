Covid-19 : la levée des restrictions sanitaires inquiète les scientifiques

Avec le variant Omicron du Covid-19 qui court toujours, les mesures d’allègement du gouvernement ne mettent pas tous les scientifiques d’accord. Le 2 février, ce sera la fin des jauges dans les stades et la fin du télétravail obligatoire. Cela n’est pas une bonne nouvelle pour Catherine Hill, épidémiologiste. Elle déclare : "Réduire le télétravail, ça veut dire plus de gens dans les transports, plus de gens qui se contaminent au travail et ça a un effet beaucoup plus important que d’ouvrir les boîtes de nuit".

Le Conseil scientifique à l’opposé de ces allègements

À partir du 16 février prochain, les boîtes de nuit vont également pouvoir rouvrir et il sera de nouveau autorisé de manger dans les transports. Le 7 mars, c’est le port du masque qui devrait être allégé à l’école élémentaire. Au regard de la circulation du virus chez les enfants, cette mesure paraît précipitée. "On n’a pas de recul par rapport à Omicron, donc il y a un choix délibéré qui est celui de laisser les écoles ouvertes, mais il ne faut absolument pas, et d’ailleurs le conseil scientifique est complètement à l’opposé", rappelle le professeur Gilles Pialoux, infectiologue.