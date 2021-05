Covid-19 : l'ingénieur à l'origine de CovidTracker annonce la création de "ChronoDose", pour trouver une dose de vaccination dans les 24 heures

C'est un outil qui pourrait aider encore davantage à s'y retrouver dans les créneaux de vaccination. L'ingénieur Guillaume Rozier a annoncé sur franceinfo, vendredi 7 mai, le lancement "d'ici à mercredi" d'une nouvelle fonctionnalité sur le moteur de recherche "Vite ma dose", appelée "ChronoDose", qui permettra de trouver une dose de vaccination dans les 24 heures.

La création de cette fonctionnalité intervient alors qu'Emmanuel Macron a décidé d'élargir les conditions d'éligibilité à la vaccination à tous les majeurs dès mercredi 12 mai, lorsqu'il reste des doses disponibles la veille pour le lendemain sur le site Doctolib.

Actuellement, 300 000 rendez-vous peuvent être réservés sur le site "Vitemadose", selon son fondateur. "Et sur ces 300.000 créneaux, on en a environ 5 000 qui sont pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, ça représente environ 5 000 créneaux que les gens de plus de 18 ans pourront réserver chaque jour pour le jour même ou pour le lendemain, dès mercredi".