DIRECT. Covid-19 : l'Australie pourrait maintenir ses frontières fermées jusqu'à fin 2022

#BAC La circulaire vise principalement le point médian, qui permet de condenser l'emploi du féminin et du masculin en un seul mot (par exemple "les Français·es") et dont la lisibilité est critiquée. Mais l'écriture dite inclusive, qui vise à favoriser la visibilité des femmes dans la langue, consiste aussi à féminiser certains termes ("madame la députée"), ou encore à mentionner successivement les termes féminins et masculins ("les agriculteurs et agricultrices") comme nous l'expliquions dans un article paru il y a plus de trois ans. Le ministère préconise ainsi l'usage de la féminisation des métiers et des fonctions dans sa circulaire.