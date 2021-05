Covid-19 : la vaccination ouverte à tous à partir du mercredi 12 mai si des doses sont disponibles

Toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain sur le site Doctolib, à partir du mercredi 12 mai, a annoncé Emmanuel Macron jeudi 6 mai. La vaccination contre le Covid-19 va être également être ouverte aux plus de 50 ans dès le lundi 10 mai, a ajouté le chef de l'Etat, en visite dans le premier vaccinodrome parisien, installé au Parc des expositions de la Porte de Versailles.

"Nous ne voulons pas gâcher quelque dose que ce soit, a expliqué le président de la République. A partir de mercredi 12, vous pourrez regarder la veille sur le site s'il y a des doses disponibles le lendemain à l'endroit où vous êtes et des rendez-vous qui ne sont pas pris."

Jusqu'ici à Paris "il n'y a pas eu de gâchis, toutes les doses ont été utilisées dans les centres, mais on veut optimiser et être sûrs que toutes les doses sont pleinement utilisées", a ajouté le chef de l'Etat, précisant qu'il s'agit d'"un dispositif exceptionnel".

Aucun créneau ne doit être perdu.

À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition.https://t.co/H6mJCiN6iG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2021

Quant aux plus de 50 ans, pour lesquels la date d'ouverture de la vaccination a été avancée de 5 jours, ils pourront prendre rendez-vous dès le vendredi 7 mai. "L'objectif, évidemment, c'est de continuer à marche forcée d'avancer", a plaidé Emmanuel Macron. D'autant que le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre la barre des 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis des 30 millions un mois plus tard. Pour l'instant, 16,4 millions de personnes ont reçu au moins une dose et 7,3 millions ont reçu deux doses.