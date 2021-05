DIRECT. Covid-19 : l'Inde enregistre un nouveau record de près de 4 000 décès et plus de 400 000 nouvelles contaminations en 24 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Un petit exemple ? Fin septembre 2020, Olivier Véran fixait à 150 cas pour 100 000 habitants, le "seuil d'alerte renforcée". Dans ces zones, la jauge des rassemblements était ramenée à 1 000 personnes et les grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes, étaient interdits. Si ce seuil était appliqué aujourd'hui, 78 départements se trouveraient hors des clous.







: A quel moment faut-il déclencher l'alarme ? En dessinant les contours du déconfinement, fin avril, Emmanuel Macron a fixé à 400 cas de Covid-19 pour 100 000 personnes le nouveau taux d'incidence hebdomadaire à partir duquel le gouvernement considérerait que "le virus circulerait trop" au sein d'un territoire. Un seuil bien plus élevé que les niveaux d'alerte précédemment établis. Appliqués aujourd'hui, ceux-ci auraient en effet des conséquences importantes pour de nombreux départements, comme le montrent nos cartes réunies dans cet article.

: Les restrictions persistantes aux déplacements ont dans le détail fait chuter de 73,4% le nombre de passagers et de 57% le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au premier trimestre 2020. Le début du second trimestre "ne montre pas d'amélioration notable" de l'activité, estime Air France-KLM, qui déclarer espérer un "redémarrage" au cours de l'été.

: La crise sanitaire continue de plomber l'aviation. Air France-KLM annonce ce matin avoir subi une nouvelle lourde perte de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre.

: Ce nouveau record mesuré en Inde fait suite à plusieurs jours de baisse du nombre de cas qui avaient fait espérer que cette recrudescence catastrophique pourrait s'atténuer, même si certains experts jugent largement sous-évaluées les données communiquées par les autorités sanitaires.

: L'Inde enregistre un record de près de 4 000 décès dus au Covid-19 et 412 000 nouvelles contaminations en vingt-quatre heures, selon des données officielles publiées ce matin.

: "Nous sommes totalement en phase avec l'objectif que les vaccins anti-Covid-19 soient rapidement et équitablement partagés dans le monde. Mais comme nous n'avons de cesse de le dire, une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe", estime le lobby pharmaceutique. "Suspendre les brevets ne va pas augmenter la production ou fournir les solutions pratiques dont on a besoin pour combattre cette crise sanitaire mondiale", affirme encore la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique.

: La prise de position des Etats-Unis, qui ont annoncé hier soir être favorables à la levée des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le Covid-19, n'a pas fait que des heureux. Dans un communiqué, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a jugé cette décision "décevante".

: Ce vaccinodrome doit rapidement monter en puissance : l'objectif affiché par la mairie est d'effectuer environ 5 000 injections par semaine dans un premier temps, avec "un objectif à terme d'environ 20 000 injections par semaine". C'est plus que le nombre de vaccinations hebdomadaires réalisées actuellement au Stade de France (environ 12 000).

: Paris va accélérer sa campagne de vaccination. Un nouveau centre de grande capacité, situé au Parc des expositions de la Porte de Versailles (oui oui, là où est habituellement organisé le Salon de l'agriculture), doit être inauguré dans la matinée par Emmanuel Macron et Olivier Véran.

Baisse du nombre de malades en réanimation (5 402 contre 5 504 mardi), taux de positivité, d'incidence et de reproduction en baisse... Les indicateurs de circulation du Covid-19 en France sont plus favorables depuis quelques jours. Mais le virus circule toujours vivement avec entre 20 000 et 30 000 nouveaux cas positifs par jour.



• Le choc, en plein centre-ville. Un policier a été tué par balle hier soir près d'un point de deal à Avignon (Vaucluse) par un tireur qui s'est ensuite enfui. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est immédiatement rendu sur place et a salué la mémoire d'un "soldat" de la "guerre" contre le trafic de drogue.



• Conserver la meilleure note de l'épreuve ou de la moyenne annuelle en philo ou arriver au grand oral avec la liste des sujets étudiés : à six semaines du lancement des épreuves du bac, le ministre de l'Education a annoncé des aménagements de l'examen en raison de la crise sanitaire.



• L'ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel s'est hissé en finale de la Ligue des champions avec son équipe de Chelsea en s'imposant 2-0 face au Real Madrid hier soir. Les "Blues" seront opposés à Manchester City pour une finale 100% britannique.