Covid-19 : "Vite ma dose", le moteur de recherche qui permet de trouver un rendez-vous pour se faire vacciner rapidement

C'est un outil bien pratique mis au point par un particulier. Le moteur de recherche "Vite ma dose", permet depuis jeudi 1er avril de trouver le prochain créneau disponible sur Doctolib pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans son département. Objectif : éviter aux candidats à la vaccination d'écumer les pages des centres de vaccination sans garantie de trouver la meilleure option.

Le site internet, actualisé "plusieurs fois par jour", permet également d'accéder aux pages de réservation des centres n'ayant plus de place détectée à l'instant T, au cas où une place se libère entre deux réactualisations. Il affiche aussi des liens vers deux autres plateformes de prise de rendez-vous, Keldoc et Maiia, et son créateur espère à terme pouvoir intégrer les créneaux de ces dernières à son outil.

Les résultats fournis par "Vite ma dose" lors d'une recherche effectuée le 2 avril 2021 pour un rendez-vous à Paris. (COVID TRACKER)

A l'origine de "Vite ma dose", on trouve Guillaume Rozier, un ingénieur en informatique de 24 ans, dont le site internet, CovidTracker, qui analyse chaque jour les chiffres du Covid-19, est devenu une référence.