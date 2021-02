Covid-19 : rencontre avec Guillaume Rosier, l’ingénieur qui rend lisible les données complexes de l’épidémie

Guillaume Rosier, jeune ingénieur de 24 ans, est une personnalité très sollicitée par les médias. Son site CovidTracker, qui analyse chaque jour les chiffres du Covid-19, est devenue la référence. De nombreux aspects de la pandémie sont décryptés par des graphiques ou des cartes interactives. Chaque mois, près de 15 millions de personnes visitent son site dédié à l’épidémie.

En mars 2020, il a commencé par publier un simple schéma sur Twitter, qui compare l’évolution de la pandémie en Italie et en France. Avec huit autres bénévoles, il code en quelques mois un programme informatique qui analyse toutes les données de la pandémie disponibles publiquement et les transforme en schéma lisible pour tous. Son site est gratuit et sans publicité. "Ces visualisations de données permettent de comprendre l’épidémie et sont utilisées par pleins de citoyens et des professionnels de santé", explique-t-il.

Pour suivre l’évolution de la vaccination en France, il a créé le site VaccinTracker, mais cette fois, les données publiques se font rares. Il a depuis imaginé le site VaccinPlanner, qui pourrait permettre à chacun de connaître sa date de vaccination. Avec les données actuelles, Guillaume Rosier estime que la date de sa vaccination pourrait arriver dans deux ans.

