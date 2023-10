Covid-19 : l’épidémiologiste Philippe Amouyel conseille « aux personnes les plus fragiles » de se faire vacciner

Durée de la vidéo : 5 min

Sur le plateau du 19/20 info, lundi 2 octobre, l’épidémiologiste Philippe Amouyel évoque le coup d’envoi de la nouvelle campagne vaccinale contre le Covid-19.

La nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 débute lundi 2 octobre. Sur le plateau du 19/20 info, l’épidémiologiste Philippe Amouyel conseille "aux personnes les plus fragiles" de faire leur rappel "à cause des formes graves et du risque de saturation hospitalière". "On n’a pas mis en place les outils pour vacciner des millions de personnes. […] Il faut penser à cibler les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, celles qui présentent des maladies chroniques, les personnes en surcharge pondérale, les femmes enceintes et les personnes en contrat avec les personnes à risque", indique le professeur.

L’évolution du bouclier immunitaire

Interrogé sur les propos des covidosceptiques qui estiment que le Covid-19 est un rhume, Philippe Amouyel répond : "C’est grâce au fait qu’il y a plusieurs millions de personnes qui se sont fait vacciner, qui sont faits infecter qu’aujourd’hui ils peuvent dire ça. Ce qu’on ne sait pas bien, c’est comment va évoluer ce bouclier immunitaire." Alors qu’un rebond épidémique est en cours, l’épidémiologiste explique "qu’on ne le chiffre pas", mais qu’il ne faut pas "attendre le pic de l’épidémie pour se faire vacciner".